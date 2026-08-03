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與軍嫂同居 男子破壞軍婚被判囚6個月

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更新時間：08:24 2026-08-03 HKT
發佈時間：08:24 2026-08-03 HKT

最高人民檢察院上周五發布一批典型案例，其中一宗案例顯示，32歲男子陳某在明知女方為現役軍人配偶情況下，仍與其同居、發生性關係。今年2月，法院以「破壞軍婚罪」將陳某判刑6個月。

2022年7月，女子付某與唐某登記結婚，唐某為現役軍人，常年駐守邊疆。婚後，付某居住在唐某婚前購買的婚房。去年6月，陳某與付某相識，並多次到該婚房與付某發生性關係，次月陳某得知付某為現役軍人配偶，仍搬入婚房與付某同居。8月底，唐某親屬發現異常後報警，同年10月唐某與付某離婚。

今年2月11日，四川某檢察院以陳某構成破壞軍婚罪，向法院提起公訴。2月27日，法院以陳某犯破壞軍婚罪，將其判刑6個月。

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