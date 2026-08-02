Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

地鐵吐血︱重病少女胡心瑤再收病危通知 捐99999元予中國紅十字會

即時中國
更新時間：18:45 2026-08-02 HKT
發佈時間：18:45 2026-08-02 HKT

早前重慶女孩胡心瑤因在地鐵因重病吐血、隨後脫衣擦拭地板而引發廣泛關注。昨日（1日）胡心瑤向中國紅十字基金會捐出99999元（人民幣‧下同），並備注捐贈嫣然天使基金，再獲網民關注及讚許其善行。

內地《瀟湘晨報》報道，胡心瑤表示，自己如今病魔已經侵入骨髓，造成血小板持續下跌、重度貧血、凝血功能異常，骨髓遭到嚴重侵蝕。「當大家看到這筆99999元捐款時，數字寓意長久久久。這是我送給所有人的祝福，也希望這份善意能夠溫暖更多身處困境的孩子。」

盼助更多陷困孩子

胡心瑤又指，「這筆款項數額不小，我不願將它單純消耗在維繋我個人生命的支持治療上。往後我也會繼續努力工作、開展合作、堅持心理咨詢相關事業，直至生命終點。」讓人痛心的是，周五（7月31日）晚上10時33分，胡心瑤又再收到四川大學華西醫院的病危通知單。

胡心瑤於2018年確診患上罕見的「ANCA相關性血管炎」，其後惡化為腎衰竭，需頻繁進出醫院。一直以來，胡女都用最大的毅力與病魔奮戰。她長期受肺部感染、心力衰竭及消化道出血等多種併發症困擾，僅在2025年便收到數十張病危通知書。

最Hit
譚詠麟、曾志偉、陳百祥出席世紀婚宴  鍾鎮濤、苗僑偉超有型到賀  佘詩曼飲到面紅紅
譚詠麟、曾志偉、陳百祥出席世紀婚宴  鍾鎮濤、苗僑偉超有型到賀  佘詩曼飲到面紅紅
影視圈
3小時前
周星馳胞姊周文姬激罕現身 代弟出席《少林足球》師兄弟聚會 被封星爺最信賴女人
00:48
周星馳胞姊周文姬激罕現身 代弟出席《少林足球》師兄弟聚會 被封星爺最信賴女人
影視圈
10小時前
潘芳芳20歲獨子罕露面與媽媽似餅印 留學加拿大因父母關係拒入娛樂圈
潘芳芳20歲獨子罕露面與媽媽似餅印 留學加拿大因父母關係拒入娛樂圈
影視圈
4小時前
尖沙咀酒吧血案│勝和頭目「左口」被捕 累計12人落網
00:59
尖沙咀酒吧血案│勝和頭目「左口」被捕 累計12人落網
突發
7小時前
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」獲理大Offer 揭「神走位」升學路線：努力你都可以係大學生｜Juicy叮
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」獲理大Offer 揭「神走位」升學路線：努力你都可以係大學生｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大埔大美督三項鐵人賽 男子疑遇溺失蹤7小時 消防救起送院搶救
01:56
大埔大美督三項鐵人賽 男子疑遇溺失蹤7小時 消防救起送院搶救
突發
3小時前
01:56
三項鐵人賽失蹤｜60歲男選手送院亡 生前從事警務工作 外號大隻佬多次參賽
突發
2小時前
「白海豚」三度眼壁置換維持超颱強度 天文台揭對華南影響 準風暴「鯨魚」恐被「拖出海」吞噬
00:59
「白海豚」三度眼壁置換維持超颱強度 天文台揭對華南影響 準風暴「鯨魚」恐被「拖出海」吞噬
社會
8小時前
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
飲食
2026-08-01 11:00 HKT
86歲劉詩昆2歲囝囝首登國際舞台 無懼戰火舉家赴俄萌爆合奏 一對仔女遺傳神基因
86歲劉詩昆2歲囝囝首登國際舞台 無懼戰火舉家赴俄萌爆合奏 一對仔女遺傳神基因
影視圈
19小時前