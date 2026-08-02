地鐵吐血︱重病少女胡心瑤再收病危通知 捐99999元予中國紅十字會

早前重慶女孩胡心瑤因在地鐵因重病吐血、隨後脫衣擦拭地板而引發廣泛關注。昨日（1日）胡心瑤向中國紅十字基金會捐出99999元（人民幣‧下同），並備注捐贈嫣然天使基金，再獲網民關注及讚許其善行。



內地《瀟湘晨報》報道，胡心瑤表示，自己如今病魔已經侵入骨髓，造成血小板持續下跌、重度貧血、凝血功能異常，骨髓遭到嚴重侵蝕。「當大家看到這筆99999元捐款時，數字寓意長久久久。這是我送給所有人的祝福，也希望這份善意能夠溫暖更多身處困境的孩子。」

盼助更多陷困孩子

胡心瑤又指，「這筆款項數額不小，我不願將它單純消耗在維繋我個人生命的支持治療上。往後我也會繼續努力工作、開展合作、堅持心理咨詢相關事業，直至生命終點。」讓人痛心的是，周五（7月31日）晚上10時33分，胡心瑤又再收到四川大學華西醫院的病危通知單。



胡心瑤於2018年確診患上罕見的「ANCA相關性血管炎」，其後惡化為腎衰竭，需頻繁進出醫院。一直以來，胡女都用最大的毅力與病魔奮戰。她長期受肺部感染、心力衰竭及消化道出血等多種併發症困擾，僅在2025年便收到數十張病危通知書。