富貧人生互調︱清遠兩女出世抱錯 37年後怒告醫院索賠¥260萬

這是人生的玩笑，還是命運的安排？廣東清遠兩女子37年前在醫院產房被抱錯，兩人住處相隔僅4公里，卻過著截然不同的人生：一人早早輟學外出打工，擔起供養全家的重擔；一人家庭優渥，父母是公務員單位職工，但卻經歷父母離異創傷，得知被調換身份真相後患上抑鬱症。兩名事主把涉事的清遠市人民醫院告上法庭，要求賠償精神損害費總額260萬元人民幣，案件將於本月13日開庭。

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其中一人輟學打工幫家計

清遠一對女子37年前出世，卻因在醫院抱錯而改寫了人生。中國新聞周刊

清遠一對女子37年前出世，卻因在醫院抱錯而改寫了人生。中國新聞周刊

清遠一對女子37年前出世，卻因在醫院抱錯而改寫了人生。中國新聞周刊

清遠一對女子37年前出世，卻因在醫院抱錯而改寫了人生。中國新聞周刊

兩名當事人黃曉琳和李慧（化名）向《中國新聞周刊》說，她們均出生於1989年10月3日，時間只差55分鐘，母親分別是余女士及朱女士。當日凌晨，余女士即將生產，護士問她能不能再等等，說還有另一名產婦待產，有些忙不過來。多年後，余女士推測，那名產婦可能是朱女士。



在二人的回憶中，孩子降生後被抱去秤重、剪臍帶，然後讓她們看了看，就被送入了嬰兒房。孩子穿的是醫院統一的嬰兒服飾，當時產科尚未給新生兒配備身份手環，僅是把一張登記了姓名信息的紙質卡片掖在或綁在被子裏。

黃曉琳的家境優渥，黃父是公務員，余女士是事業單位職工，但黃父一直對黃曉琳的身世心存疑慮。小時候打針驗血，查出黃曉琳是O型血，而黃父是A型血，而且女兒的長相和自己不像。「他一直覺得我們長得不像，認為母親在外面有婚外情。」黃曉琳說。

黃父曾懷疑妻子出軌

1994年8月，黃父和余女士離婚，黃曉琳交由黃父撫養，但由於「感受不到父親的關心」，黃曉琳後來轉而跟隨余女士一同生活。為了打消和黃父多年的隔閡，2022年黃曉琳進行了親子鑒定，證實她和撫養自己長大的黃父、余女士均沒有血緣關係。「就像是天塌了。」黃曉琳因此患上了抑鬱症，報警後每天打電話詢問尋親進展。「我要搞清楚，到底出了甚麼事。」

2025年4月，被朱女士撫養長大的李慧，接到派出所的電話，「說有人懷疑當年在醫院被抱錯孩子，通知我配合做DNA檢測。」結果顯示，朱女士才是黃曉琳的親生母親；黃父、余女士則是李慧的親生父母。知道真相後，李慧和黃曉琳第一次見面，她還驚訝地發現，自己和黃曉琳以及親生父母的住處，彼此相距不過四、五公里。黃父得知找到親生女兒的消息後，突發腦出血入院。

黃曉琳知真相患抑鬱

李慧與黃曉琳隨後向法院狀告清遠市人民醫院，認為當年工作疏忽致使兩人錯抱，訴求賠償精神損害撫慰金、治療費、律師費等相關損失，總額260萬元。其中，李慧主張贍養支出、家庭相關損失共計141萬多，該案將於8月13日開庭審理。對此，清遠市人民醫院黨辦一名工作人員接受查詢時，未披露此前醫院內部的調查情況，但表示「事情已經過去30多年了，要等法院判決才知道」。