寵物美容｜貴婦狗剪毛變割乳頭 回家狂抖絕食主人怒批店家

將心愛的毛孩送去美容，竟換來終身殘缺與嚴重心理陰影。據內媒《大河報》報道，河南鄭州一名賈女士近日將飼養8年多的貴婦狗（又稱泰迪犬）送往市內一間寵物店進行修毛與驅蟲服務。豈料狗狗回家後，賈女士震驚發現狗狗身上竟然少了一個乳頭，受傷部位明顯紅腫並帶有血絲。



更令人生氣的是，寵物店在事發後不僅未有主動告知，起初更拒絕承認操作失誤，直至賈女士在社交平台公開舉報，店家才無奈坦承是用電剪不慎將狗狗乳頭「推掉」。

商家曾有多次「前科」

賈女士指出，其愛犬平日身體健康、無任何外傷。然而經歷是次意外後，狗狗出現嚴重的心理應激反應，不僅不吃不喝、情緒極度委靡，出門只要一見到陌生人便會全身瘋狂發抖。賈女士心疼不已，甚至要帶牠前往大草原散心以緩解創傷。

更令人氣憤的是，賈女士透露該店已是「第三次」弄傷其愛犬。前兩次分別是剪傷耳朵及將腿部結痂強行洗掉。另有消費者黃女士亦反映，一個月前帶狗狗到該店美容，脖子亦被剪掉一塊皮膚導致傷口發炎，店家至今仍不肯負責。

律師指涉違約及侵權

事件曝光後在網上引起熱議，涉事寵物店老闆隨即退還賈女士先前充值的1,000元人民幣，並在電話中向媒體坦承是美容師操作失誤，願意承擔醫療費及作出賠償。雖然老闆其後當面向賈女士致歉，但賈女士及其家人因其先前在聲明中試圖暗示「傷口已發黑、不確定是否新傷」的推卸態度，拒絕接受和解，並呼籲其他市民「避坑」。

北京市中聞律師事務所律師指出，寵物店因操作失誤導致寵物身體受損，在法律上同時構成「違約責任」與「侵權責任」，涉事門店作為用人單位應當承擔侵權賠償責任，消費者可循法律途徑向法院提起民事訴訟，以捍衛毛孩權益。