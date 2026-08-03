瑞幸咖啡｜店員直噴忌廉入口玩出禍 「吃飽喝足下班」影片惹議｜有片

人氣連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」爆出嚴重食品衞生風波。近日，網上瘋傳一段影片，顯示兩名身穿瑞幸制服的員工在店內嬉戲打鬧，其間竟直接用店內製作飲品的「奶油發泡器」（俗稱忌廉槍）向對方口中噴射忌廉。



影片附上「吃飽喝足再下班」的字眼，隨即引發網民強烈譴責，直指其行為極度不衞生。瑞幸官方客服周日（8月2日）回應稱，已接獲相關舉報並轉交相關部門核查，若情況屬實將對涉事人員進行嚴肅處罰。

遭批不衞生發布者急刪帳號

流傳影片顯示，兩名身穿瑞幸工作服的女員工在操作台前對鏡頭嬉戲，其中一人手持忌廉發泡器，直接將忌廉噴入另一人嘴裡，兩人更對鏡頭做「勝利手勢」。

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影片曝光後，大批網民怒斥身為餐飲業從業員，如此行為完全無視食品安全與衞生指引。迫於輿論壓力，發布該影片的社交帳號已於2日清晨迅速註銷。據網民透露，涉事分店位於山東濟南。

官方：行為違規屬實將重罰

涉事分店的工作人員接受內媒查詢時表示，目前門市仍維持正常營業，但直言店員直接用奶油槍對嘴噴屬於「違規行為」，即使下班後亦不允許。

瑞幸官方客服則向《第一幫幫團》等媒體表示，客服中心已接收相關圖片及影像材料，並已上報至相關部門與涉事分店對接處理。官方強調，若調查核實涉事員工存在器具入口等違規操作，將嚴肅處罰，絕不姑息。