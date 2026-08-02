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湖南公職人員涉因車位糾紛暴力毀地鎖 官方通報將嚴肅處理｜有片

即時中國
更新時間：14:58 2026-08-02 HKT
發佈時間：14:25 2026-08-02 HKT

湖南衡陽一名公職人員因停車位地鎖阻礙，以腳踹、徒手掰扯方式毀壞他人地鎖，過程被監控鏡頭拍下並在網絡流傳。衡陽市發改委及祁東縣政府已組成聯合調查組，表示將嚴肅處理涉事公職人員的不當行為。

車位產權存爭議

據官方通報，涉事者朱某某為衡陽市發改委二級機構「市社會信用信息中心」工作人員，同時兼任祁東縣大成商業小區業主委員會副主任。

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事發於7月31日下午4時許，朱某某在小區地下停車場發現有業主在車位安裝地鎖（此前業主委員會為車位產權與開發商肖某多次發生糾紛），為執行業委會「車位產權確定前任何人不能上鎖」的規定，遂以腳踹、徒手掰扯等方式拆除地鎖，其後一度取來鐵棍企圖進一步破壞，之後被該車位地鎖安裝主人歐陽某發現並制止。

警調解達和解

據上遊新聞，涉事人朱某某並未正面回應事發緣由，只說：「沒想到事情鬧這麼大，我現在在想辦法找肖先生談，不方便回答你問題。」

據悉，涉事車位產權歸開發商肖某所有，已出租予歐陽某使用，地鎖已安裝約七八個月。肖某明確表示不接受調解，要求警方按「故意損毀財物」依法辦理。

經警方調解，朱某某與歐陽某最終達成和解。衡陽市聯合調查組通報表示，下一步將對朱某某的不當行為和相關問題作出嚴肅處理。

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