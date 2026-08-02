山西五台山｜雷劈樹5遊客觸電昏迷 倖存者：醒來像睡了一覺

在戶外行山遭遇雷暴，隨時引發致命危機。據內媒《新京報》及《大河報》報道，山西知名佛教聖地及景區五台山，於上周五（7月31日）發生一宗驚險的雷擊意外。網上流傳有行山客在徒步時疑遭雷劈倒地，甚至傳出有人「心跳驟停」。涉事倖存遊客其後公開發聲澄清，當時一行人正停下穿着雨衣，雷電毫無徵兆襲來導致全部人觸電倒地，有人甚至昏迷達20分鐘，直言「醒來像睡了一場覺」，並非網傳在樹下玩手機致死。

驚雷突襲全身過電僵硬發麻

當事人安先生（化姓）透露，當日他與4名同伴在五台山南台徒步，期間雨勢漸大且周圍無處躲雨，一行人遂停下準備穿上雨衣。豈料一道驚雷突然劈下，五人瞬間觸電倒地。

景區公告。

山西五台山打雷後，網傳有遊客被閃電擊中倒地。

山西五台山天氣惡劣。

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安先生憶述，他當時全程意識清醒，但觸電瞬間眼前一片發白，身體有強烈「過電感」，隨後四肢麻痹僵硬無法動彈，其餘同伴則出現10至20分鐘不等的短暫昏迷。他強調，當時所有人都在換雨衣，網傳「在樹下玩手機」的說法完全不實。

官方：雷擊樹木無傷亡

忻州官方人士及五台山景區管委會昨日（8月1日）證實，當天雷電確實擊中了遊客旁邊的樹木，導致3名途經的行山客受驚倒地，經送院檢查後均無生命危險，亦無人員傷亡。

由於當地已進入主汛期，氣象部門預測近日將有大範圍降雨及強對流天氣。為保障遊客生命安全，五台山景區已發布專項管控公告，宣布由7月31日至8月7日期間，全面禁止台頂區域的徒步穿越活動。