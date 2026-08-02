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懶人經濟｜深圳屋苑推「代倒垃圾」 ¥99包月還可順路送快遞

即時中國
更新時間：11:42 2026-08-02 HKT
發佈時間：11:39 2026-08-02 HKT

深圳「懶人經濟」開拓新賽道。據內媒《深圳晚報》報道，深圳市龍崗區有屋苑近日出現「代扔生活垃圾」的服務廣告。居民只需將垃圾按約定時間放在家門口，便有專人上門代為投放。該服務提供單次、包月等多種收費模式，其中單次收費為8元人民幣（下同），包月收費則為99元，更可順帶提供代取快遞等增值服務，隨即引起網民廣泛熱烈討論。

也有68元「兩日一次」

目前，該項新興服務由個體從業者提供，服務範圍暫時僅覆蓋龍崗大運周邊區域。服務時間分為早上或中午，另設有68元「兩日一次」的彈性套餐供選擇。

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不少支持該服務的居民認為，這項服務切實解決了三大生活痛點：一是部分老舊小區不設升降機，居民上落樓丟垃圾極為費力；二是獨居長者及行動不便人士日常倒垃圾並非易事；三是不少上班族早出晚歸，經常錯過小區規定的垃圾定點投放時段。

網民熱議深圳出現的「代扔生活垃圾」服務。
網民熱議深圳出現的「代扔生活垃圾」服務。

陌生人頻進出惹治安疑慮

然而，這項看似便利的服務亦引發了不少網民的憂慮。有反對者指出，服務人員多為個體戶，陌生人頻繁進出住宅小區，會否為大廈治安帶來隱患？此外，在垃圾上門收集及運送途中，會否出現污水滴漏、產生異味等二次污染問題？若期間不慎發生財物遺失或損壞，責任又該如何劃分？

業內人士分析指出，「代扔垃圾」本質上是一項滿足細分市場需求的便民服務，但目前仍處於零散的萌芽發展階段。不論是人員管理、衞生標準，還是責任歸屬，均缺乏統一規管。如何在大廈安全、衞生保障與居民便利之間取得平衡，建立完善的行業監管標準，將是這項新興服務能否長遠發展的關鍵。
 

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