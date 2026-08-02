AI煉金？利用AI規劃方案自學煉金術 「橫財男」被拘

湖北黃石一名男子李某近日藉助AI規劃方案自學「煉金秘術」，在出租屋內違規使用危險化學品提煉黃金。刺激性氣味四處瀰漫引致鄰居報警，該男子現已遭警方行政拘留。

刺激性氣味四散 鄰居報警

李某向警方交代，他平時從事勘測類工作，日常刷手機短視頻時，對各類煉金教程非常感興趣，產生了自學技術、提煉黃金賺錢的想法。在通過視頻教程了解原理後，李某藉助AI助手梳理出一套自認可靠的流程，包括原材料採購清單、作業步驟、採樣點位、操作節奏，甚至還用AI規劃了野外取水檢測提煉的全套方案。

相關新聞：AI仿聲 | 日本擬立法保障「聲音」 AI「盜聲」屬侵權

為就近取材，李某在黃石大冶市金山店鎮租屋居住，多次騎摩托車往返AI指引的地點，收集含有礦物質的廢水作為煉金原料，並網購了多種酸性溶劑，高危化學試劑及一整套專業煉金實驗器材。李某將出租屋改造成簡易作坊，架起高壓爐，擺滿化學藥品試劑。屋內冒出的大量煙霧和陣陣刺鼻氣味，引來鄰居報警。

依據《治安管理處罰法》，違反國家規定使用處置毒害性、腐蝕性、危險物質的可處10日以上15日以下拘留，情節較輕的處5日以上10日以下拘留。警方依法將李某行政拘留。