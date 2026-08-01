小三辦假結婚證培育試管胚胎 出軌夫申請離婚阻癌妻追殺「骨肉」

江蘇無錫一名罹患肺癌的朱姓女子，於養病期間發現丈夫與第三者偽造結婚證書，並在當地醫院成功培育冷凍胚胎。她前往涉事醫院要求銷毀胚胎，卻遭院方拒絕。朱女士憤而將丈夫、第三者及涉事醫院告上法院，要求處理胚胎、賠償精神損害撫慰金，以及讓第三者公開道歉。

相關新聞：試管嬰兒 | 南京醫院被爆月接40宗黑市生意 「精哥」學歷身高長相任揀

綜合內媒報道，朱女士於2019年確診肺癌，先後經歷四次手術。朱女士在休養期間發現，丈夫與一名1994年出生的女子偽造結婚證書，於復旦大學附屬中山醫院登記並進行試管嬰兒療程，期間丈夫甚至在家公然服用備孕藥物，最終成功培育冷凍胚胎。

據朱女士推測，若事件未被揭發，第三者的預產期可能在朱女士夫妻女兒今年高考前後。

醫院以基因來源為由拒銷毀胚胎

東窗事發後，朱女士透露，該名經營茶社的第三者態度囂張，曾於上海一間酒店當面拍攝挑釁她，「正面剛我，朝著我拍照」，至今未曾致歉。

根據內地法例，只准合法登記夫妻進行試管嬰兒療程。朱女士向醫院出示官方核發的結婚證，要求醫院核驗並銷毀胚胎，院方卻表示無法核實文件，還指朱女士未有參與提供遺傳物質，無權單方面申請銷毀。醫院更提出，若朱女士真的與丈夫離婚，男方與第三者正式結婚即可使用該冷凍胚胎。

朱女士憤而在丈夫、第三者及復旦大學附屬中山醫院一併起訴至法院，要求包括：醫院方面賠償精神損害撫慰金10萬元，由丈夫、第三者承擔連帶責任、第三者公開賠禮道歉及丈夫承擔訴訟費用等。

與此同時，朱女士亦向上海市衛健委反映。衛健委卻答覆稱院方按規定查驗了身份證和結婚證，無證據表明中山醫院存在違法違規行為，目前醫院已經停止相關服務，胚胎由院方封存；關於銷毀胚胎的請求，衛健委無相應職責，建議通過司法途徑主張權利。

7月30日，朱女士在步入法庭的前一分鐘，突然接獲丈夫以「感情不和」為由發出的離婚訴訟傳票，並提出不公開審理申請。朱女士認為，丈夫意圖十分明顯，希望透過離婚後與第三者正式登記結婚，從而令以假證培育的胚胎得以合法移植。

堅持不銷毀不離婚

據悉，朱女士的丈夫與第三者曾因偽造證件已被行政拘留5日。朱女士表明，「胚胎不銷毀，絕不離婚」是她的底線，並要求第三者公開道歉。同時，堅決拒絕丈夫提出按月分期支付財產的分割方案。

根據內地《民法典》第一千七十一條，非婚生子女享有與婚生子女同等權利，任何組織或個人不得加以危害和歧視。而《民法典》第一千一百二十七條則在界定法定繼承人範圍時，明確指出「子女」包括「婚生子女、非婚生子女、養子女和有扶養關係的繼子女」。