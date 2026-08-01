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中國郵政︱廣東快遞員不滿送貨上門 包裹寫侮辱字句

即時中國
更新時間：13:09 2026-08-01 HKT
發佈時間：13:09 2026-08-01 HKT

近日，廣東一名女子發現其送貨上門的包裹外箱被寫上「要不要送到你床上」等侮辱性字句，隨即向涉事的中國郵政投訴，並於社交平台發文抱怨。郵政管理部門周五（31日）指，事件源於分揀快遞員的不滿情緒，將對相關網點及職員作出行政處罰，並進行全面整改。

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據內地郵政部門核查，事件發生於上月27日，當時涉事包裹正位於中國郵政華南地區某營業部，並分配予周姓快遞員（下稱周某）負責。周某在分類時看到快遞單上的備註內容後心生不滿，隨即在包裹的外箱寫上侮辱性文字，之後再由另一名王姓員工（下稱王某）於晚上8時送到收件人門口。此外，王某於同日在未經用戶同意下，擅自將另一件快遞投遞至代收點代為簽收。

涉事包裹。微博@南方日報
涉事包裹。微博@南方日報

收件人事後兩度向中國郵政發起投訴，涉事營業點接獲投訴後，於28日將快遞取回並重新安排上門派遞，同時主動聯絡收件人溝通致歉。據《南方都市報》報道，當事人已接受道歉。

涉事網點遭立案調查

郵政管理部門回應指，目前當局已對涉事網點立案調查，並將依據《快遞市場管理辦法》相關規定作出行政處罰、督促企業落實全面整改。同時，要求全省快遞企業強化從業人員職業道德及業務技能培訓，確保服務質量符合行業標準。

事件引來不少網民討論，「本來快遞就是送貨上門的，現在要送貨上門還得求著」、「以前都可以送貨上門，現在全部放驛站或快遞櫃， 其實就是快遞公司壓價，把矛盾轉移給顧客和快遞員」、「太沒底線，把消費者合理訴求當成找茬，把本職工作當成施捨」。
 

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