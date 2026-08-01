河北民辦中學被官員侵吞 傳李強批示調查

河北衡水市此前爆出「20億打造的民辦中學被官員搶奪」事件，內地前資深調查記者劉虎昨日發文，稱獲悉7月28日國務院總理李強在河北考察期間就此事作出批示，並提及營商環境，河北省當晚成立專案組進駐開展工作。

7月22日，內地前資深記者劉虎在其微信公眾號發布文章《20億打造的超級中學4名官員佔股49%》，曝光衡水市自然資源和規劃局副局長崔慶雷、安平縣供電公司黨委副書記馬寧、原縣人大常委會主任崔躍東等多名在職及退休官員，被安平縣志臻高級中學創辦人韓士輝實名舉報違規參與干涉學校經營，侵吞學校資產一事，引起外界關注。



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劉虎昨日再次發文，稱「從有關方面獲悉，7月28日，國務院總理李強在河北省考察期間，就衡水『民辦中學被官員搶奪』事件作出批示，並提及營商環境。同日晚，河北省成立專案組，於7月29日進駐安平縣展開工作」。

劉虎曾是內地多間媒體的調查記者，因多次實名舉報高官出名。近年他以自媒體身份活躍於網絡，持續發表帶有調查色彩的文章，不少內容都針對各地公權力機關。