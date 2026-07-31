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馬興瑞前秘書高世文辭職 56歲江西文旅廳長梅亦代理南昌市長

即時中國
更新時間：17:15 2026-07-31 HKT
發佈時間：17:15 2026-07-31 HKT

周五（31日），南昌市人民代表大會常務委員會通過，決定任命梅亦為南昌市副市長；同時決定，梅亦代理南昌市人民政府市長職務。

公開信息顯示，梅亦於1970年4月出生，其曾任共青團江西省委副書記，景德鎮市委常委、市紀委書記，景德鎮市委副書記，景德鎮市市長，江西省醫療保障局局長，江西省文旅廳廳長，江西省委宣傳部副部長、省文旅廳廳長等職。

相關新聞：中共中央政治局委員馬興瑞遭雙開　被指大搞家族腐敗 權色交易

南昌人大新聞網周三（29日）通報，南昌市人民代表大會常務委員會決定，接受高世文辭去南昌市市長職務的請求。「江西人大」微信公眾號也在同日通報江西省人民代表大會常務委員會，撫州市人大常委會決定罷免高世文的江西人大代表職務。

高世文曾是原中共政治局委員馬興瑞的秘書。

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