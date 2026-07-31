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解放軍「機械狼」搭載火箭筒演練搶灘 任突擊先鋒掩護減少傷亡｜有片

即時中國
更新時間：12:50 2026-07-31 HKT
發佈時間：12:50 2026-07-31 HKT

解放軍兩棲部隊作戰模式出現重大變革。據《解放軍報》及央視軍事報道，陸軍某旅近日進行搶灘登陸演習，首次出動被稱為「機械狼」（內地稱機器狼）的無人作戰平台，搭載火箭筒在灘頭前擔當突擊先鋒，掩護後續兵力加速衝擊，顯示解放軍正從傳統人海集群衝鋒轉向無人裝備前出、多兵種協同的新型作戰樣態。

「機械狼」集群作戰各司其職

「機械狼」由中國兵器裝備集團自主研製，屬於四足仿生機械人無人作戰系統，在2024年珠海航展首次公開亮相，其後參與2025年抗戰勝利80周年閱兵。

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在智能雲腦系統的統一調度下，作戰由綜合指揮車帶領三款不同功能的分工協同。其中「偵察探測機械狼」搭載雷達及高清攝像頭深入敵後偵察；「精準打擊機械狼」可背負防空或反裝甲火箭筒進行精準火力壓制；而「伴隨保障機械狼」則負責運送約20公斤的物資與彈藥。

獲2017年「時代楷模」稱號的兩棲合成旅車長王銳指出，兩棲部隊背水攻堅作戰烈度高，過去以鋼鐵洪流集群衝鋒的模式容易造成重大傷亡。通過無人裝備在前開路、人員在後跟進的新戰術，可在確保登陸成功的同時有效降低戰損。

如今兩棲部隊單兵須同時掌握無人艇、無人機及「機械狼」等裝備的協同運用。王銳形容：「上知天上飛的，下知水裡游的」，從只會開戰車的士兵成長為能與戰機、戰艦並肩戰鬥的「超級戰士」。

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