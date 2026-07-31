恐怖升降機｜雲南17歲少年31樓直墜B2 驚爆全家3年3度搭𨋢遇險｜有片

搭𨋢（升降機）遇上下墜故障已足夠令人膽戰心驚，若全家連續三年都輪流遇到，簡直是揮之不去的噩夢。雲南昆明屋苑「海倫國際」近日發生一宗驚險的升降機下墜事故。一名17歲少年在搭𨋢時，升降機突然在31樓失控，一路失速墜落至地下2樓，所幸少年最後安全脫困。更令人震驚的是，少年的母親怒控，這已是她們一家三口連續三年內、第三度遭遇升降機失控下墜意外，全家人均曾成為「苦主」。

控制面板突現藍畫面

據內媒《紅星新聞》及《都市條形碼》報道，事發於7月27日晚上約10時。該名17歲少年搭𨋢準備返回31樓住所。當升降機抵達31樓後卻遲遲未有開門，此時控制面板突然出現藍畫面，樓層數字亦隨即消失。少年隨即感受到強烈的失重晃動，在分不清向上衝還是向下掉的情況下，他只能驚恐地緊貼角落，並在墜落至20多樓時打電話向家人求救。

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升降機最後重摔抵達地下2樓，隨後又自行升回1樓開門，少年隨即衝出逃命。其母郎女士接報趕到現場，只見兒子臉色慘白、全身冒汗。郎女士無奈透露，2024年她曾搭𨋢從28樓滑落至10樓；2025年小兒子亦曾從20多樓掉到10多樓，如今大兒子再度遇險，令全家對搭𨋢產生極大陰影。

維保僅7天即出事

事件引發屋苑住戶極大憤怒，因為涉事升降機在事發前一星期（7月20日）才剛完成例行保養，最近一次年檢亦在有效期內，住戶質疑維護質素存在嚴重問題，要求全面更換設備。

對此，物業管理經理已公開致歉並停用該升降機。負責保養的「奧的斯」雲南分公司於28日晚發表聲明澄清，經初步調查，事故起因為「平層感應器」老化失效導致信號異常。升降機控制系統因而啟動了預設的「安全保護機制」，自動以安全速度返回1樓基站並開門，並非外界所認知的「自由落體式墜落」。公司承諾將於本周內更換故障元件，並對社區其餘升降機展開全面排查。