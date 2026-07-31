國家市監總局局長羅文任河北省委書記 倪岳峰另有任用
更新時間：10:09 2026-07-31 HKT
發佈時間：10:09 2026-07-31 HKT
發佈時間：10:09 2026-07-31 HKT
中共政治局昨日（30日）開會後，地方高層展開人事變動。官方今日（31日）宣布，國家市場監督管理總局黨組書記、局長羅文，接替倪岳峰，擔任中共河北省委書記。倪岳峰另有任用。
現年61歲羅文，湖南安仁人，曾任工業和信息化部規劃司司長、工信部副部長，分管科技司、安全生產司、消費品工業司、電子信息司。
2019年1月，羅文升任國家發改委副主任，2020年空降四川，任四川省常務副省長、中共四川省委副書記。2022年6月調往北京，任國家市場監督管理總局黨組書記、局長，晉升正部級。
同樣是61歲的倪岳峰，安徽岳西人，曾任福建省副省長、中共福建省委常紀委書記、福州市委書記、福建省委副書記等職。
2018年，倪岳峰接任海關總署署長，晉升正部級，2022年4月任中共河北省委書記，至此前番調職。
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