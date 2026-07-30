何立峰與貝森特視頻通話 關切對華經貿限制 美冀中方履行稀土承諾

新華社報道，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾舉行視頻通話，雙方圍繞落實好中美兩國元首北京會晤重要共識，就下一階段中美雙方保持經貿關係穩定、拓展務實合作、妥善解決彼此關切，進行了坦誠、深入、富有建設性的交流。

中方：進行了坦誠、深入、富有建設性的交流

中方就近期美對華經貿限制措施表達嚴正關切。雙方同意在兩國元首戰略引領下，進一步發揮好中美經貿磋商機制作用，加強溝通、增信釋疑、拓展合作，推動中美經貿關係穩定向好，助力構建中美建設性戰略穩定關係。

貝森特其後在社交平台X發文表示，與何立峰的通話中，他向對方強調，美國期望中方全面履行在稀土和美國農產品方面的承諾。

貝森特指，他們也討論了應如何落實貿易和投資委員會機制，以確保在建構更平衡、公平和建設性的中美經濟關係方面取得實際進展。