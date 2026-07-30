Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何立峰與貝森特視頻通話 關切對華經貿限制 美冀中方履行稀土承諾

即時中國
更新時間：04:30 2026-07-31 HKT
發佈時間：23:20 2026-07-30 HKT

新華社報道，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾舉行視頻通話，雙方圍繞落實好中美兩國元首北京會晤重要共識，就下一階段中美雙方保持經貿關係穩定、拓展務實合作、妥善解決彼此關切，進行了坦誠、深入、富有建設性的交流。

中方：進行了坦誠、深入、富有建設性的交流

中方就近期美對華經貿限制措施表達嚴正關切。雙方同意在兩國元首戰略引領下，進一步發揮好中美經貿磋商機制作用，加強溝通、增信釋疑、拓展合作，推動中美經貿關係穩定向好，助力構建中美建設性戰略穩定關係。

貝森特其後在社交平台X發文表示，與何立峰的通話中，他向對方強調，美國期望中方全面履行在稀土和美國農產品方面的承諾。

貝森特指，他們也討論了應如何落實貿易和投資委員會機制，以確保在建構更平衡、公平和建設性的中美經濟關係方面取得實際進展。

 

最Hit
01:22
尖沙咀傷人｜更多細節曝光 好友生日派對散場後 傷者Issac留下再飲出事
突發
14小時前
94歲胡楓急性膽管炎入ICU昏迷4日命懸一線 新抱陪拍片交代健康近況 醫生：福大命大
94歲胡楓急性膽管炎入ICU昏迷4日命懸一線 新抱陪拍片交代健康近況 醫生：福大命大
影視圈
10小時前
公屋長者住戶廁所改用摺門 保留原有木門變1物增儲物空間？網民：佩服長者的心思
公屋長者廁所改用摺門 保留木門變1物「再利用」方便退還 網民提醒一件事…
生活百科
2026-07-29 17:15 HKT
馬浚偉上任集團副主席未夠三個月股價升五成 自爆公司深圳園區收養流浪犬 呼籲愛護動物勿棄養。
馬浚偉上任集團副主席未夠三個月股價升五成 自爆公司深圳園區收養流浪犬 呼籲愛護動物勿棄養
影視圈
13小時前
一田開設首間24小時便利店YATA GO！開幕優惠猿田彥即磨咖啡低至$10 大賣日本零食飲品+米芝蓮級辣油燒賣+水果沙冰
一田開設首間24小時便利店YATA go！開幕優惠猿田彥即磨咖啡低至$10 大賣日本零食飲品+米芝蓮級辣油燒賣+水果沙冰
飲食
14小時前
何伯離世丨何煊遺願求與子女和好 臨終點名想見大仔傾兩句 拒絕接受治療只想和好如初
01:58
何伯離世丨何煊遺願求與子女和好 臨終點名想見大仔傾兩句 拒絕接受治療只想和好如初
影視圈
15小時前
中年好聲音4｜周志康最終成績網上流出？  網民嘆「下場」複製劉威煌：冇佢決賽唔使睇
中年好聲音4｜周志康最終成績網上流出？  網民嘆「下場」複製劉威煌：冇佢決賽唔使睇
影視圈
12小時前
日落下的彩虹丨45歲唐詩詠倒戈拍ViuTV劇 Day媽零違和網民讚貼地：好過馬明開Filter
日落下的彩虹丨45歲唐詩詠倒戈拍ViuTV劇 Day媽零違和網民讚貼地：好過馬明開Filter
影視圈
9小時前
熊本地震︱專家揭「S級」警戒或再有7.3級強震 福岡成另一高風險區域
熊本地震︱專家揭「S級」警戒或再有7.3級強震 福岡成另一高風險區域
即時國際
12小時前
歐足協55成員國一致通過 倘FIFA拆售世界盃賽事將罷踢 
即時國際
7小時前