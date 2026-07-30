雲南檢測列車撞人致11死2傷　國鐵昆明局被罰300萬元

去年11月27日，雲南昆明市呈貢區洛羊街道轄區內，中國鐵路昆明局集團有限公司（簡稱「國鐵昆明局」）55537次檢測列車行至洛羊鎮站內時，與昆明南工務段施工作業人員相撞，造成11人死亡、2人受傷，直接經濟損失1452萬元（人民幣‧下同）。

經調查認定，事故起因施工過程中違章指揮、冒險作業，現場未建立有效安全防護體系，企業日常安全管理不嚴不實，行業監管責任落實不到位等造成的重大鐵路交通責任事故。「國鐵昆明局」對該起重大鐵路交通事故負有全部責任，已被成都鐵路監督管理局處以罰款300萬元的行政處罰。

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澎湃新聞網報，行政處罰作出前，國家鐵路局公布「國鐵昆明局」洛羊鎮站「11·27」重大鐵路交通事故調查結果。



調查組查明，事故的直接原因是昆明南工務段在洛羊鎮站實施施工作業時，施工負責人在未接到准許施工的調度命令，明知不具備施工條件的情況下，違規打開作業門並帶領作業人員進入作業區域，且未與工地防護員共同確認列車運行情況，違章指揮作業人員開展施工作業。

此外，駐站聯絡員未按規定掌握列車運行情況並及時准確向工地防護員發出預報和確報信息，未提醒和督促現場下道避車，致使作業人員被正常通過的55537次檢測列車撞擊，造成重大人員傷亡。

