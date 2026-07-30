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八一建軍節︱解放軍《制勝》宣傳片 「空警-600」試飛第一視角首公開︱有片

即時中國
更新時間：19:11 2026-07-30 HKT
發佈時間：19:11 2026-07-30 HKT

八一建軍節即將來到，央視今日播出解放軍宣傳片「制勝」，展示軍中實力。影片介紹中國首型艦載固定翼預警機「空警-600」。片中形容，讓新型預警機在航空母艦福建艦實現彈射起飛，中國航母就有了「千里眼」。

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片中亦展示「空警-600」在艦上彈射起飛的實況，當中更有第一視角的畫面。海軍某大隊楊勇在片中表示，預警機很大，彈射的力道必須像手術刀一樣精準。短短幾秒，速度從零衝至數百公里，人被狠狠按在座椅上。

2025年，海軍三型艦載機在福建艦完成彈射起飛和著艦訓練。

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