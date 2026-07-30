印度男鄭州無牌教瑜伽8年染指17女 偷拍千條私密教學片牟利遭刑拘

近期，河南省鄭州市發生一宗引發全網震怒的印度籍假瑜伽教練犯罪案件。該名印度男子實為無業遊民，打著「瑜伽大師」的旗號，暗地裡卻大搞不正當男女關係、偷拍影片上載外網牟利及借機性騷擾女學員，惡劣行徑隨即引來廣大內地網民的口誅筆伐。

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教學時進行性騷擾

根據當地警方通報與多個內媒報道，涉事印度籍男子沙洪（Sahil）在鄭州多家瑜伽館以「資深瑜伽大師」、「專業外教」等身份授課長達8年。然而經警方深入查實，沙洪的真實身份僅為印度底層無業人員，不僅毫無正規瑜伽教學資質，更透過掛靠空殼貿易公司取得非法工作簽證，在華長期非法就業。

沙洪利用「外籍大師」的人設與溫柔偽裝，8年間同時與17名中國女性保持不正當關係，其中包含多名已婚女性，直接導致多個家庭破裂。

其次，沙洪偷拍私密「教學」影片上傳外網牟利。沙洪藉「記錄學員動作」為由，將手機藏於教室錄影、瑜伽墊旁等隱蔽位置，低角度偷拍女學員身穿緊身瑜伽服的畫面。他將上千條偷拍影片上傳至其YouTube頻道「DesiBoyInChina」，並配上低俗獵奇標題吸引流量牟利。惟極其雙標的是，其中國籍女友在影片中出鏡時均被疊加厚碼，而其他不知情女學員的畫面則全無遮擋。

再者，沙洪藉教學之名實施性騷擾。在一對一私教課期間，沙洪頻繁以「矯正姿勢」為名，對女學員進行越界的肢體接觸與性騷擾。

此外，沙洪教唆同鄉非法入境，他甚至公開拍攝教學影片，向同鄉傳授如何透過「申請旅遊簽入境、註冊空殼公司、進而騙取工作簽」的違規操作流程，協助他人非法入境。

服刑後會被驅逐出境

案件最新進展顯示，沙洪已於2026年7月被警方依法刑事拘留，涉嫌侵犯公民個人資訊罪、傳播淫穢物品牟利罪及非法就業等多項罪名。他在服刑完畢後將被強制驅逐出境，並永久禁止入境；涉事的瑜伽館亦已被吊銷營業執照並停業整改。

當地警方特別警告，本案徹底撕下了「外教光環」的遮羞布。個人的素質與品德與國籍、膚色絕無關係。部分機構為了牟利盲目包裝外籍人員，而消費者也常因「外來的和尚會念經」這一刻板印象而降低防備，最終給不法分子可乘之機。