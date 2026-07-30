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阿聯酋航空｜再就杭州延誤事件發致歉信 承諾補償合理額外費用

即時中國
更新時間：16:30 2026-07-30 HKT
發佈時間：16:30 2026-07-30 HKT

就阿聯酋航空旗下航班滯留杭州事件，阿聯酋航空於今（30日）再次發出致歉信，指對是次重大航班延誤時間對乘客出行計劃帶來的不便深表歉意，為秉持服務承諾，目前正聯繫受影響乘客，提供相應補償方案，並願意就事件產生的額外且合理的費用予以審核報銷。

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阿聯酋航空續指，就有關部門在過程中的大力支持與協作，表示衷心感謝；同時，強調公司高度重視每一條反饋，亦時刻銘記乘客的信任和厚愛。

阿聯酋航空再發致歉信。微博@阿聯酋航空
阿聯酋航空再發致歉信。微博@阿聯酋航空

據早前報道，阿聯酋航空EK302航班原定於上周三（22日）由迪拜飛往上海浦東機場，但由於雷雨天氣影響，在當天晚上約9時備降杭州蕭山國際機場。

由於涉事航班為A380超大型客機，有傳因杭州機場並無該機型常駐機組人員，需另行調配其他機組；另有傳因海關邊檢法律法規限制，各部門需先行協調批准才可安排下機，導致超過300名乘客被困機艙內逾12小時，期間懷疑因冷氣系統故障，導致機艙內極度悶熱，多名乘客不適中暑甚至暈倒。

事後阿聯酋航空就事件做出澄清，稱涉事航班因受上海地區惡劣天氣影響而備降杭州，其後航班因技術問題進一步延誤。目前所有乘客均已下機，阿聯酋航空亦已按乘客意願，安排餐飲、酒店住宿及返回上海的交通接駁服務。

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