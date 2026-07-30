政治局決定10月召開二十屆五中全會 將研持之以恒從嚴治黨等問題

中共中央政治局今日（30日）召開會議，決定10月召開中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議（下稱五中全會），主要議程是政治局向中央委員會報告工作，研究持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題。



相關新聞：中國觀察：本周政治局會議 料研判經濟敲定五中



分析人士指出，會議強調「持之以恆」，既是對中共十八大以來的反腐成果給予肯定，也表明了未來一段長時間，各領域的反腐行動將持續推進，力度不會減退。

根據新華社報道，會議指出，十八大以來，全面從嚴治黨取得偉大成就，開闢了百年大黨自我革命新境界，推動黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，黨和人民贏得強黨強國的歷史主動。



會議指出，隨著世情國情黨情發生深刻變化，全面從嚴治黨也面臨許多新情況新問題。全黨必須從鞏固黨的執政地位、實現黨的使命任務的戰略高度，深刻認識持之以恆推進全面從嚴治黨的重大意義，堅定信心，保持定力，以更高標準、更實舉措把新時代全面從嚴治黨寶貴經驗堅持好、運用好，把黨的建設面臨的突出問題整治好、解決好，把管黨治黨形成的良好政治局面鞏固好、發展好。