遼寧男出差半月忘關窗 銀行出手救露台發霉¥10萬現金

遼寧的崔先生住在大連開發區，據報他出差時將備用現金共計10萬元（人民幣，下同）現鈔遺留在家中露台，因忘記關窗，這些錢慘遭多輪大雨的反覆浸泡，半個多月回家後的崔先生發現10萬元鈔票被雨水浸泡疊加烈日暴曬，已經緊緊粘連在一塊，嚴重發霉無法分開。

銀行出手拯救

7月23日，從事外貿行業的崔先生急忙到銀行兌換。工作人員了解情況後，6個人經過兩天的接續努力，最終成功為他兌換出8.2萬。

《半島晨報》引述銀行工作人員說，清點難度超出預想，面對牢牢粘成硬塊的殘幣無法直接用鑷子剝離，稍不留意就會造成紙幣的二次損傷。工作人員討論後，確定穩妥方案：先加濕軟化，再自然陰乾，最後鑒別防偽並核定金額。

工作人員先用濕抹布輕柔浸潤整塊殘鈔，搭配小噴壺對準粘連固結的位置緩慢噴霧加濕。待紙幣纖維慢慢軟化，再小心翼翼使用鑷子、刀具插入層與層之間，緩慢剝離出每一張鈔票，細心拼接破碎鈔片，仔細清理霉斑污漬。

然後將一張張殘幣平鋪在塑料袋上，讓其自然陰乾。等第二天晾乾後再借助紫光燈做防偽識別。最終，6名工作人員歷時兩天，每天工作超過7小時，接力清點，成功兌換出8.2萬元。對此，崔先生連連致謝。

「有錢人家錢多的沒有地方放了？」還有網民揶揄說：「好小眾的存錢方法，有錢放窗台暴曬。」

