小斑海豹誤入瀋陽魚塘 專家指或已循河道游回大海：無需人工干預｜有片

瀋陽一個鄉村魚塘近日迎來了一位罕見的「海洋萌物」。據內媒《極目新聞》今日（30日）報道，遼寧省瀋陽市遼中區六間房鎮的一處私人魚塘，於日前（28日）赫然發現一隻國家一級保護動物「斑海豹」在塘中悠閒曬太陽，見人靠近便機警潛水。當地政府隨即聯同公安、應急等部門展開跨部門地毯式搜救，並動用橡皮艇及無人機進行搜索。

貪玩小海豹疑「追魚」迷路

魚塘主人表示，因前幾天蒲河大雨漲水，這隻圓滾滾的斑海豹懷疑是順着上漲的河水逆流誤入其魚塘。他得知其為珍稀保育動物後立即通報，並大方地表示，自家魚塘有數百斤魚，「就算魚都被牠吃了也沒關係，只要牠平安回家就好」。

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遼寧省海洋水產科學研究院專家現場勘測發現，該魚塘並非完全封閉，而是與蒲河相連。專家分析，斑海豹雖然是群居性海洋哺乳動物，但也具備短期在淡水活動的能力，是次現身內陸極為罕見，極可能是這隻年幼的斑海豹因性格頑皮，在追逐魚群時與大隊走失，並趁着汛期水位上漲一路逆流深入內陸。

專家呼籲公眾「不打擾」

由於海豹警覺性極高，昨日搜救隊伍再次到場時已不見其蹤影。專家研判，鑑於魚塘與河道相通，斑海豹極可能已透過蒲河自行游回大自然及海洋。專家強調，若斑海豹是自行返回大海，便不需要人工干預。

當地部門目前仍在附近水域保持監測。專家提醒，雖然斑海豹十分呆萌，但公眾若在野外遇見，最好的保護便是「不打擾」，切勿圍觀或私自捕捉，以免對其造成驚嚇及應激反應。