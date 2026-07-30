保姆因不育拐走僱主10個月大男嬰 潛逃35載被起訴判監3年

內地警方近日破獲一宗發生35年前的拐帶兒童案，北京一名王姓保姆因自身無法生育，於1990年私自拐走僱主家僅10個月大的男嬰並撫養成人。經大數據比對，警方於去年成功尋獲當年男嬰，法院周三（29日）認定被告犯「拐騙兒童罪」，判處有期徒刑3年。

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趁家中無人抱走男嬰

綜合內媒報道，案發於1990年3月7日，當時24歲的王姓保姆在北京打工，負責照顧僱主孫先生僅10個月大的兒子。王某因自身無法生育，加上擔心無兒無女影響家庭，遂萌生私心，趁僱主家中無人時抱走男嬰潛逃。

事發後孫先生一家隨即報警，惟當年警方在各大車站搜尋無果。三十多年間，孫先生夫妻倆走遍河南、河北、山東、山西等地尋子，但多番基因（DNA）比對均告失敗。直到2025年，警方利用大數據比對，鎖定一名外省男子肖勇（化名），經基因鑑定證實，其為當年失蹤的男嬰。肖勇起初難以置信，向一直視為親生母親的王婦核實，王某一度謊稱是在馬路上撿到他。經警方解釋後，肖勇終得知親生父母35年來從未放棄尋找，一家人最終得以相聚。

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法院認定無販賣牟利

檢方隨後對王某提起公訴，法院審理認為，被告人王某因無生育能力，為滿足私心將男嬰據為己有並撫養成人，導致骨肉分離三十五年；但案中未發現任何出賣牟利證據，故其行為符合「拐騙兒童罪」而非「拐賣兒童罪」，最終判處被告有期徒刑3年。

據內地《刑法》界定，若以賣牟利為目的，則屬「拐賣兒童罪」起刑點為5年，最高可判處死刑；但以收養或使喚為目的，採用蒙騙、利誘等手段使嬰幼兒脫離家庭，刑期則為5年以下有期徒刑或拘役。

