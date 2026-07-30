河南中學老師與學生母親搞婚外情 兒子知真相身心受創致休學

《中國新聞周刊》報道，河南省焦作市一名男性中學歷史老師涉嫌與學生家長發生婚外情，導致學生身心受創，被迫休學兩年。目前，涉事教師已承認相關行為，並被校方暫停職務及教學工作，案件正由紀檢部門調查，預計將於8月初公佈最終處理結果。

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舉報人崔先生透露，他與妻子於2006年結婚並育有一子，婚後妻子沒有工作，便決定前往市區陪讀。2022年，經查閱聊天記錄，他發現妻子與中學歷史老師周某有不當關係。據悉，崔先生與周某妻子為初中同學，兩人的伴侶則於其聚會中互相認識。知道妻子不忠後，崔先生當時考慮家庭及正值青春期的子女成長，選擇忍讓並提醒妻子以家庭為重。

涉事歷史老師獎狀。微博@中國新聞周刊

指控對方違反師德未果

惟至2024年，兩人仍維持聯繫，妻子更在孩子生病出院後，將其與周某的不當關係告知孩子，導致崔先生與妻子隨後離婚，孩子亦因身心受到嚴重影響，一直休學至今。

崔先生稱，他於2026年3月先後向涉事中學及焦作市紀委駐市教育局紀檢組進行舉報，指控周某違反師德，但事隔約三個月，有關部門仍未有反饋具體的處理結果。

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兩人聊天記錄。微博@中國新聞週刊

校方證實涉事教師已認罪

涉事中學負責人王先生周三（29日）回應指，校方在接獲舉報後已安排與周某面談，對方亦承認相關問題。校方隨即停止其職務及教學任務，等待紀檢部門的調查結果。王先生對涉事教師的行為表示惋惜，並確認崔先生孩子的學籍雖在該校，但一直未有入學。

同日，焦作市紀委駐教育局紀檢組工作人員亦證實收到崔先生的舉報，並指崔先生曾多次到現場查詢案件進展。紀檢組表示案件目前仍在辦理中，暫未有最終處理意見，有結果後會及時通知舉報人。

