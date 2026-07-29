天津女維修手機太意洩密碼 店主盜私密照「自肥」︱有片

天津近日發生一宗性質惡劣的侵犯個人隱私事件。一名女顧客將手機送修，店主竟以「軟件檢測」為由索要解鎖密碼，隨後暗中窺探並私自導出女顧客的數十張私人隱私照片。女顧客發現後憤而報警，並已正式向法院提起訴訟。



事發於7月25日下午，天津的付女士因手機屏幕損壞，前往當地一家手機維修店修理。由於臨時有事，付女士將手機留下後便先行離開。約下午5時半，店主致電付女士，聲稱需要進行軟件功能檢測，要求其提供手機鎖屏密碼。

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付女士不疑有他，便將密碼告知對方。至傍晚6時半，店主通知付女士手機已修妥。由於店主即將關門，雙方約定於翌日下午取機。



到了翌日，付女士到店取回手機。在回程路上，付女士準備登錄自己的微信，卻發現手機上殘留著店主賬號的登錄記錄。付女士對隨即打開手機的「屏幕使用時間」功能進行檢查。



數據顯示，手機相冊和微信曾被打開。由於相冊內存有大量個人隱私照片，付女士隨即報警。



警方接報調查，確認店主曾私自翻看付女士的手機，並將其中40多張私人隱私照片保存至個人電腦中。警員當場要求店主刪相。雖然對方作出道歉，但付小姐並不接受，決定向法院線上提訴。