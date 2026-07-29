良子登峨眉｜逾170kg網紅吃播減重挑戰 體力透支被抬落山｜有片

網絡世界為博眼球不惜「搵命搏」。據內地媒體《瀟湘晨報》今日（29日）報道，內地一名身高166.5厘米、體重高達343斤（約171.5公斤）的知名吃播KOL「良子」（原名李占良），近日高調發起「徒步挑戰峨眉山」活動。



由於其體重極度超標，登山時因心肺與關節負荷過重，最終在半山腰體力透支暈倒，需由景區救援人員用擔架抬送下山，引發網民排山倒海的熱議。

「物理外掛」竹竿托巨肚

現年33歲的良子以暴飲暴食的「大胃王」吃播走紅，近期宣稱要痛改前非認真減肥，並在多名友人陪同下挑戰攀登山勢陡峭的峨眉山。網上流傳的影片顯示，良子因腹部脂肪嚴重下垂遮擋視線，登山時只能一步一台階、雙手死死搭在同伴肩膀上極其艱難地前行。

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為了協助其前行，同行友人甚至找來長竹竿，從下方合力托舉着其沉重的巨型腹部，被網民調侃為「物理外掛」。然而，這種極危險的登山方式終在半山腰出事，良子爬到一半便因缺氧及精疲力竭當場暈厥，友人無奈報警。峨眉山景區應急救援人員隨後證實，確實派出搜救小組及擔架將良子抬下山。

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網民質疑博流量濫用資源

事件曝光後迅速點燃輿論，不少網民對於此類搏取流量的「自殘式減肥」感到反感。醫學專家、前醫生譚秦東更公開痛批，給極重度肥胖患者出主意去爬峨眉山的人「簡直缺德」，直指超重人士爬山時，膝關節承受的壓力是體重的數倍，極易誘發猝死、關節永久性損傷或急性心腦血管疾病，直言良子「運氣好才沒有送命」。

此外，網民亦質疑其行為嚴重濫用公共救援資源。景區發言人重申，遊客購票時均會發放安全風險告知提示，呼籲所有遊客切勿為了拍片作秀而盲目挑戰極限，必須敬畏自然、量力而行。