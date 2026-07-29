菲爾茲獎｜《廣西日報》特稿《王的猜想》炒價¥65元 網民：現代版洛陽紙貴

一篇原價1.35元（人民幣，下同）的《廣西日報》，在二手平台被炒至65元一份，上演了當代版「洛陽紙貴」。這背後是數學家王虹斬獲菲爾茲獎後，一篇題為《王的猜想》的特稿引發了全網收藏熱潮。如今報社的印刷機已「冒煙」趕印，官方原價加印版也已正式面市。

特稿並非「天才逆襲」爽文

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7月23日，35歲的廣西籍數學家王虹榮獲菲爾茲獎，成為首位獲此殊榮的中國籍女性。兩天後，《廣西日報》25日於頭版刊發特稿《王的猜想》。標題中的「王」字一語雙關，既是姓氏，也是對「數學女王」的加冕；「猜想」則指代她攻克的三維掛谷猜想。文章刊出後迅速引發網路共鳴。

由於線下報紙以定向訂閱為主、零售較為稀缺，大量網友紛紛湧入二手平台求購。原價1.35元的當期報紙，二手交易標價普遍在20元至50元不等，個別賣家標價更高達65元，部分店鋪甚至顯示已售出超過500單。

許多買家並非單純跟風，而是被文章所呈現的真實人生所打動。該篇特稿沒有套用「天才逆襲」的爽文模板，而是真實刻畫了王虹壓線考入北大、經歷反覆自我懷疑後，依然選擇「慢一點、繞一點」並最終抵達終點的歷程。不少網友表示要買來裱框收藏，以紀念這份文字與榜樣的力量。

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每人限購3份加印版報紙

7月28日，《廣西日報》在評論區回應網友熱情：「已經在加急趕印啦！機器都要冒煙了，一有新消息小編就會通知大家。」面對私信「轟炸」與一報難求的局面，廣西日報於7月29日宣布加印，並於當日下午3點通過廣西雲客戶端「21號鋪」商城以1.35元原價發售，每人限購3份。

針對二手平台的高價炒作，官方特別提醒消費者警惕非官方購買連結。南寧本地讀者可在指定時間前往廣西日報社報史館自取，外地讀者則需自理郵費，由順豐快遞發貨。

面對這場購報熱潮，有網友再次感慨，這真是上演了一場「當代版洛陽紙貴」。