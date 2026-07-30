莫氏雞煲｜鋪頭帶貨銷量較高峰跌近95% 莫叔：為員工生計死頂

近年內地網紅餐廳成行成市，但熱度往往來得快、去得也快。隨著「莫氏雞煲」近期漸為香港市民所熟知，深圳飲食業也順應這股潮流，不少店家紛紛推出各類「雞煲」吸引顧客，希望率先搶佔市場商機。



「莫氏雞煲」負責人莫叔近日透露，目前面臨極大的營運壓力，但為了負擔店內數十名員工的生計，依然必須咬牙維持經營。莫叔目前面對經營困局亦登上熱搜。

日銷暴跌不足20隻

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近日，有深圳記者再次實地走訪曾經紅爆一時的「莫氏雞煲」，無奈的是，這股流量狂潮已經退卻。記者發現，如今店裡的日銷量已暴跌至不到20隻。而儘管生意一落千丈，老闆莫叔甚至還規劃著要在深圳開分店，而這距離「莫氏雞煲」爆紅僅僅過了四個月。

「莫氏雞煲」老闆莫叔表示，當初為了應付爆量人潮，他砸下重金將4張餐桌擴建至60多張，然而龐大的投入並沒有換來相對應的盈利。

因為現在店裡硬生生塞進了20多人的直播團隊，每天進行日夜兩場直播。老闆莫叔只能無奈歎氣：「一點都不好玩，壓力太大了，但不直播又不行，幾十號人還等著我吃飯。」

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有數據顯示，莫氏雞煲在4月底正式直播帶貨，初期曾僅直播3小時，就賣出25萬至50萬元（人民幣，下同）。但從近期流量看，7月以來店鋪連續多日銷售額僅為1萬至2.5萬元，跌幅達95%。

當被問到是否還希望再迎來一波熱度時，他連連擺手直呼：「真的不敢再做了。」

爆紅後改用飼料雞

經歷了這場流量暴風後，如今的莫叔只想重新裝修老店，把菜品口碑踏踏實實地做回來。因為有不少食客指出，店家獲得流量後便失去了初衷，將原本使用的走地雞替換成大廠養殖的飼料雞，導致菜餚失去原有的「雞味」，品質大幅下滑；再加上最便宜的套餐不含配菜就要近300元，定價偏高且性價比不再，難以讓消費者買單。

亦有網友也針對網紅經濟提出深刻反思，認為流量是一把雙刃劍，雖然能帶來一時的關注，但若品質與價格無法匹配，熱度退燒的速度也會非常迅速。

同時也有網友強調，做餐飲若想留住顧客，核心始終在於美味的餐點與合理的價格；比起盲目追逐轉瞬即逝的網紅紅利，回歸本質、深耕菜品口味並踏實經營，才是實體店家長遠發展的根本之道。

最高峰時日賣逾400隻雞

今年3月，擁有千萬粉絲的內地美食KOL劉雨鑫發表了一條探店影片，意外讓藏身於順德村巷裡的「莫氏雞煲」一夜爆紅。當時店家日銷量從幾十隻猛增至四百多隻，饕客甚至不惜排隊排到凌晨四點。

事實上，莫叔在當初爆紅時就已隱約感到不安。他曾懇求博主別拍得太好、在朋友圈假裝休店、對外謊稱使用冰鮮雞，甚至還自己申請小號寫差評，試圖藉此「勸退」客流，卻依然擋不住蜂擁而至的人潮。然而，這股流量紅利如今顯然已經退去。