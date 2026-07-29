遼寧囂張女高鐵大聲通話遭勸阻 狂言「全家體制內」遭警揭穿無公職背景｜有片

近日，一段「女子在高鐵大聲喧嘩並自稱全家體制內」的影片在內地網絡瘋傳。據內媒報道，遼寧省一名23歲女子在乘搭高鐵時，因用手機時大聲通話遭到勸阻，其後竟向其他乘客囂張叫囂，聲稱自己「全家都在體制內工作」。當地警方介入調查後證實，該女子的言論全屬虛構，當局已對其進行批評教育。

嗆乘客「我是地頭蛇」

據內媒引述目擊者王女士指出，事發當日她由瀋陽北站登車，涉事女子上車後便一直大聲與友人進行微信語音通話，擾攘時間長達40分鐘。期間，高鐵乘務員及部分受滋擾的乘客先後上前，勸喻她降低音量以免影響他人。

警方通報。

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然而，該名女子非但沒有收斂，反而情緒激動地與乘客發生激烈口角。在長達近半小時的爭執中，她不僅試圖將責任推卸，指責是別人的孩子吵鬧在先，更口出狂言，高聲自稱「全家都在體制內工作」（全家都是公職人員），並且在朝陽市是「地頭蛇」。女子自誇姐姐當了十年交警，是交警隊長。她更恐嚇其他乘客稱：「你整我，我打一個電話，你也不好過，你懂嗎？」

女子狂言「全家體制內」，自稱是朝陽市的「地頭蛇」。

警方火速查明真相

有關爭執片段被上傳至社交平台後，迅速引發網民熱烈討論。由於事件涉及敏感的「體制內人員」話題，大批網民要求徹查該女子的家庭背景。

針對持續發酵的輿論，北票市公安局於29日發布官方通報。警方表示，經嚴格核查，確認涉事的洪姓女子僅為當地鄉鎮的普通居民。其本人及家屬均無任何公職人員身份，其在車廂內的言論純屬捏造虛構。

公安部門表示，已針對洪女的不文明行為作出嚴肅的批評教育。外界普遍認為，警方此次火速通報澄清，有效防止了單一的乘客糾紛事件被過度演繹為公職人員濫用特權的社會猜測，迅速平息了公眾疑慮。