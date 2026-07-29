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董軍訪文萊︱蘇丹樂見兩軍交流 中方願加強海上合作維護南海和平

即時中國
更新時間：12:20 2026-07-29 HKT
發佈時間：12:20 2026-07-29 HKT

7月28日，文萊蘇丹哈桑納爾在斯裡巴加灣會見到訪的中國國防部長董軍。文萊蘇丹哈桑納爾表示，文中兩國關係深厚，目前正共同構建命運共同體。

文方將堅持「一中政策」

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文方將堅持奉行一個中國政策，並感謝中方支持東盟中心地位，以及協助文萊推動「2035宏願」發展計劃。他期望雙方在地區事務上持續加強合作。

哈桑納爾指出，防務合作是兩國戰略合作伙伴關係的重要一環。近年來，雙方軍隊在機制性對話、人員往來及教育培訓等領域取得實質進展。文方歡迎兩軍進一步深化交流，並期待更多中國海軍艦艇訪問文萊。

中國國防部長董軍則表示，今年適逢中文建交35周年，兩國在政治、經濟、人文及多邊領域均有深入合作，為大小國家間的平等互利提供了參考。

他認為，當前兩軍合作迎來新機遇，雙方應持續提升各領域合作水平，以務實成果推動兩國關係發展。此外，董軍強調南海和平關乎地區各國利益，中方希望與文方加強海上安全等領域的務實合作，共同維護南海區域的和平與穩定。

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