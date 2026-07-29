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外賣員跑8公里送救命藥 顧客打賞50元遭網暴「太少」

即時中國
更新時間：08:37 2026-07-29 HKT
發佈時間：08:35 2026-07-29 HKT

河南鄭州一名外賣員近日為顧客緊急配送救命藥，17分鐘完成8公里路程，獲顧客發佈視頻表揚。然而，事件其後竟演變成「網絡公審」，多名網民批評顧客50元（人民幣，下同）打賞金額「太少」，引發輿論嘩然。

涉事外賣員張帥源向媒體表示，7月26日接獲一單由鄭州市區配送人血白蛋白藥物的訂單。顧客來電表示家中病人急需用藥，他隨即趕赴取貨，在確保安全下適度提速，最終以17分鐘送達，較該路段常規配送時間縮短約3至5分鐘。

網民留言。
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外賣員表示強調當場已收取轉賬。
外賣員表示強調當場已收取轉賬。

顧客情緒激動，當場向他道謝並打賞50元。張帥源稱，平日日均收入約200元，該訂單配送費16.7元，加上打賞共66.7元，已抵大半天收入。「顧客不打賞也沒問題，平台規則也沒強制要求」。

然而，顧客其後在社交平台分享此事，原意表揚外賣員，反遭網民指責打賞過少。張帥源得悉後在個人賬號發文澄清，強調當場已收取轉賬，並呼籲公眾停止指責顧客。

張帥源表示，「顧客已經出了跑腿費，不打賞我也覺得沒有任何問題」。他現年23歲，從事跑腿配送已兩年多，希望事件盡快平息，讓顧客一家回復正常生活。不少網民亦批評「有些人就是吃飽了撐的」。

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