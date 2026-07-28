熊本地震︱上海網民稱震感明顯 蘇州頭暈民眾誤以為低血糖

日本熊本縣當地時間下午15時35分，發生7.1級地震，當局發出海嘯警報，目前未有傷亡報告。地震威力之巨，遠至上海也有網民表示震感強烈，甚至蘇州有民眾稱，下午上樓梯突然感到搖晃頭暈「以為是低血糖」。



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日本熊本7.1級地震發生後，內地多個社交平台也有網民發帖，表示震感強烈，或詢問上海是否發生地震。

在日本的華人，家中雜物被震跌。小紅書

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鄰近上海的地區，如蘇州、寧波，也有網民反映感到震感。他們表示，「確實頭暈 辦公室人都感覺到了」、「我還以為我抽煙抽暈了呢」、「默默吃了糖」、「寧波鄞州區有震感」、「我也我以為是我低血糖」、「正在午睡，沒感覺到」、「浙江有震感，以為自己頭暈」、「我坐在沙發上整個人都在左右晃，我還以為身體出問題了」。