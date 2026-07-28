天津女不慎將腳卡入BMW軚盤縫隙 塗面霜自救2小時失敗終由消防救出｜有片

駕駛或乘搭私家車時，一時貪玩將腳放在儀表板上，隨時會釀成尷尬且危險的意外。據天津消防及內地媒體《紅網》報道，天津市西青區昨日（27日）發生一宗令人哭笑不得的奇特意外。一名駕駛寶馬（BMW）的女子，在車內不慎將一隻腳卡進了方向盤（香港俗稱「軚盤」）的狹窄縫隙中。她在車內獨自掙扎自救長達2小時不果，最終鼓起勇氣尷尬地報警求助，更請求消防員：「不要把影片發上網！」

稱做了很久心理建設才報警

綜合內媒報道，事發於昨日（27日）下午。消防救援人員接報趕抵現場後，發現該名女子一隻腳正緊緊卡在軚盤縫隙內。消防員隨即查看被卡情況，並詢問女子身上是否帶有面霜、潤膚乳等潤滑用品，希望塗抹在腳踝處減少摩擦以方便抽出。

此時，該名女子極度難為情地透露，指自己其實早已在車內擠光了整整一支面霜來塗抹腳部，但依然無法拔出。她尷尬地直呼「實在太丟人了」，表示自己是在車內「做了很久的心理建設」，才終於鼓起勇氣報警。

消防神回覆「幫你打美顏」

更有趣的是，在消防員準備動手施救時，這名女子還憂心忡忡地問道：「你們不會把（救援影片）發到短視頻（短影音）平台上吧？」消防員見狀隨即幽默安撫她說：「放心，給您打個美顏！」

消防員隨後一邊安撫其焦慮情緒，一邊利用專業擴張工具小心地撬開軚盤縫隙。經過一番專業處置，女子的腳終於在無受傷的情況下順利脫困。消防部門藉此提醒廣大車主，車內的軚盤、車窗、座椅縫隙空間均非常狹小，切勿貪玩將手腳伸入，一旦不幸被卡，千萬不要強行拉扯，以免造成骨折或拉傷，應盡快報警求助。