LV商標維權︱告內地茶飲「茉莉奶白」惹關注 集團CFO：非針對中國

近日，路易威登公司（Louis Vuitton，簡稱LV）於內地多宗商標維權官司引起關注。香港時間周二（28日）凌晨，LVMH集團首次作出回應，強調集團在全球多國處理商標侵權，並非只在中國提出。

LVMH集團在2026年上半年業績會上，有分析師提問，LVMH集團上半年在中國業績沒有好轉，與茉莉奶白的訴訟是否是影響因素。

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集團CFO（首席財務官）Cecile Cabanis表示，知識產權是集團絕對核心資產，會全力保護好品牌。不只是在中國，團隊持續定期地在全球多國處理商標侵權。對於本次案件受到媒體廣泛關注，但目前仍處於司法流程當中，故不便進一步展開評論。

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本月初，有內媒報道，LV控告內地茶飲品牌「茉莉奶白」商標侵權一案，作出一審判決，獲判勝訴。「茉莉奶白」需判1030萬元人民幣。事件引起內地各界熱議，但「茉莉奶白」當時已表示會提出上訴。