天價蘋果｜上海「蘋果專賣店」¥399元一顆引發熱議 顧客嚐後點評價？

上海街頭近日出現一間極具話題性的「蘋果專賣店」，售賣的不是iPhone或電子產品，而是真正的食用蘋果。這間位於上海襄陽南路、名為「μήλο」（希臘語「蘋果」之意）的店舖，打着「Only Apples」的旗號，售買多款定價高昂蘋果，在社交平台上引發強烈熱議。其中一款名为「雲南紅玫瑰」的蘋果，單顆售價竟高達399元人民幣（約430港元），而一個名為「時令組」的蘋果組合，售價更驚達3,591元人民幣（約3,870港元），被網民調侃是「水果界愛馬仕」。

20多個品種 銷冠一顆索價99元

據內地媒體及網上圖片顯示，該店裝潢充滿文青風格，店內售賣超過20種蘋果。除了按斤秤重售賣的富士、蛇果等平民品種外，其餘如王林、愛妃、青森、香格里拉等高檔品種，均如珠寶般被細緻地擺放在玻璃櫥窗內，按「顆」售賣。

相關新聞：《超級孖寶兄弟》︱40年未拆封任天堂遊戲帶拍賣 2340萬天價創全球新高

店內最暢銷的品種是產自西藏林芝、單顆售價99元（人民幣，下同）的「Toki特選」；而最昂貴的單品則是產自西藏、據稱帶有玫瑰花香的「香格里拉特選」，每顆售價近300元。多款貴價蘋果標榜「免洗、可帶皮吃」，意即無農藥殘留且未打蠟，被視為高價水果的身份證明。

口感普通被批「智商稅」

然而，這類「天價」蘋果的實際品質卻備受質疑。有曾光顧的消費者坦言，雖然店員解說專業，但蘋果本身口感其實相當普通，甚至買了宣稱有「荔枝味」的蘋果，吃起來也與普通蘋果無異，認為高定價只是利用消費者的獵奇心理與打卡心態。

中南財經政法大學公共管理學院徐雙敏教授分析指出，這類高價產品之所以存在，一方面是為契合不同消費群體的差異化消費需求；另一方面，這極可能是商家的「眼球營銷」手段，透過驚人的高昂定價來吸引客流及提升知名度。