颱風「紅霞」︱東莞一家三口景區玩直立板墮湖 32歲父脫救生衣護孩溺斃

強颱風「紅霞」吹襲廣東期間，東莞松山湖景區發生一宗令人痛心的意外。一名32歲王姓男子於上周六（25日）帶同兩名子女在松山湖直立板（SUP）（又稱划槳板），期間天氣突變颳起狂風巨浪。王男為保護孩子，脫下自己的救生衣讓其穿上，最終自己不幸墮湖溺亡，兩名子女則被沖上岸獲救。家屬事後質疑景區在颱風預警下仍准許遊客下水，涉嫌管理失職。

慈父脫救生衣為孩子保暖

內媒《瀟湘晨報》報道，死者妻子李女士憶述，王男於下午約1時40分帶兩名孩子出門，約下午1時40分抵達松山湖景區。當時王男獲園區人員確認可划槳板，並支付了20元人民幣停車費。一家三口原本都穿着自備的救生衣，但因其中一名孩子喊冷，王男遂脫下自己的救生衣讓孩子披上。王先生自己划直立板，兩名孩子則乘坐充氣小船跟在後方。

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至下午4時許，湖面天氣驟變，王先生連忙往回划，但是狂風大浪導致充氣小船翻側。運動相機紀錄顯示，王男曾試圖伸手救人不果，最終於下午4時56分墮湖失蹤；而兩名孩子因有救生衣保護，被巨浪沖回岸邊獲救。王男遺體其後被尋獲。

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家屬質疑景區把關不力

李女士悲痛質疑，當日氣象部門已發布颱風預警，為何景區仍允許遊客入內玩水。據悉，松山湖景區曾發布通知，指因應颱風逼近，於當日下午1時30分起臨時關閉並呼籲遊客撤離。惟有同日遊玩的市民透露，雖曾有城管到場勸喻，但不少遊客待人員離開後仍自行下水。

有內地律師指出，面對颱風等極端天氣，景區有法定預警及疏散義務。若查明景區未有效勸阻遊客下水或未及時救援，或須承擔安全管理失職的賠償責任；但同時，遊客在颱風預警下仍堅持參與高風險水上活動，自身亦須承擔一定的風險過失。