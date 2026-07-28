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颱風「紅霞」︱深圳蜂群無人機 捕捉登陸全過程︱有片

即時中國
更新時間：08:35 2026-07-28 HKT
發佈時間：08:35 2026-07-28 HKT

中國氣象局公布，颱風「紅霞」日前吹襲廣東期間，位於深圳的氣象科研人員首次採用蜂群無人機觀測方式，針對颱風登陸全過程開展高頻率、多維度觀測試驗。這也是中國首次將蜂群無人機技術應用於颱風過境全過程觀測。

全國首次多維度觀測試驗

所調蜂群無人機技航，概念模仿自然界蜜蜂集群協同作業，是大量低成本小型無人機，透過自主網絡通訊、分布式智能控制，不用單一集中指揮，互相配合完成觀測、偵察、監視等任務的一整套技術體系。

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深視新聞報道，試驗在位於深圳市大鵬半島的中國氣象局低空經濟無人航空氣象保障野外科學試驗基地開展，其間，可持續同步獲取颱風過境影響前後低空溫度、濕度、風場和湍流等關鍵氣象參數的垂直廓線觀測資料。

值得注意的，試驗不但採集氣象資料，也同步採集記錄無人機飛行姿態、航跡偏移、電量功耗變化等運行參數，探索極端天氣期間，無人機安全飛行的各項限制。 報道稱，蜂群無人機是多架搭載氣象載荷的無人機組成的協同觀測陣列，在空域內多點、多層同步開展大氣要素探測，依靠機間協同實現低空三維（3D）空間高密度採樣，可彌補單點探測局限，為提升颱風監測預報能力提供關鍵實況資料。

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