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Kimi K3│商務部：很多美國AI企業蒸餾了中國模型

即時中國
更新時間：19:30 2026-07-27 HKT
發佈時間：19:30 2026-07-27 HKT

中國科企「月之暗面」近期推出的全新人工智能模型Kimi K3，人氣高企，惟美國官員公開質疑其「蒸餾」美國模型，甚至揚言要制裁。中國商務部發言人今日（27日）敦促美方停止對中國企業的抹黑和制裁威脅，傾聽中美業界客觀、理性聲音，糾正霸權思維。

發言人強調，對於任何實質性損害中方利益的行為，中方將採取一切必要措施，堅定維護自身正當合法權益。希望美方切實落實兩國元首共識，同中方相向而行，加強人工智能對話、溝通，共同推動人工智能向上向善，通過推進並完善AI治理造福兩國和世界。

發言人指出，創新不是任何一方的專利。中國人工智能企業長期深耕基礎研究，堅持科技自立自強與開放合作並重，在前端代碼能力等越來越多的領域取得喜人成就。據了解，很多美國人工智能企業在研發和訓練中蒸餾了中國的模型。

發言人說，美業界眾多企業公開反對美國威脅制裁中國人工智能企業。近200家美國初創企業敦促美國政府不要切斷對中國開源模型的訪問，認為這將削弱美國企業競爭力。一些美國大型跨國企業表示，模型蒸餾是行業廣泛應用的技術，應允許美國企業使用中國開源人工智能模型。

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