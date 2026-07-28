上海女警撞樣邱淑貞 網民：沈月都無咁似︱有片

90年代是香港影壇的黃金時代，許多港風女神至今仍讓人念念不忘。上海一名女警近日在宣傳防詐騙資訊時，被民眾拍下側照並上載至網絡，眉眼神韻都與香港女星邱淑貞極為相似，隨即在網上引發熱烈討論，被網民稱為「警服版邱淑貞」，相關話題也迅速成為微博熱搜。

網友與邱淑貞女兒比較

根據影片內容可見，該名女警在上海國家會展中心舉辦的「Bilibili Word」動漫展上，代表上海公安局青浦分局參與宣傳「全民反詐」，場地擺有多個宣傳廣告牌，有不少年輕人在旁駐足。她身穿夏季警察制服，扎起方便的低丸子頭，十分幹練。該名女警執勤的照片曝光後，網民紛紛指出其神情酷似邱淑貞在電影《倚天屠龍記之魔教教主》中的「小昭」，相關話題更一度登上微博熱搜，網友直呼「根本像複製貼上」、「現實版小昭」。

邱淑貞飾演的小昭。

邱淑貞飾演的小昭。

討論更延伸至邱淑貞的大女兒沈月。沈月因外型亮眼，向有「最美星二代」之稱，但部分網友認為，邱淑貞與沈嘉偉婚後育有三名女兒，長相較均偏向父親。相較之下，該名無血緣關係的女警，在外貎與神韻上反而更貼近邱淑貞90年代演藝事業巔峰時期的長相。

本尊低調堅守職務

邱淑貞以靈動、嫵媚的神情著稱；該名女警則穿出警察職業的端莊、沉穩與自信，又兼具清新氣質與執勤時的利落感。許多人表示，這次討論能持續發酵，除了關注外貌，從邱淑貞的小昭，到林青霞塑造的東方不敗，都成為一代影迷心中的文化符號與時代標誌，而上海女警的出現，則宛如把昔日的港片光影重現一樣。

網民評價正面。微博

網民評價正面。微博

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