上海幼童繪畫班嗌交 火爆阿爸衝入打細路代仔「出氣」

上海有繪畫班的幼童間發生爭執推撞，其中一方的父親即暴怒，衝入教室為兒子出頭，出手連續拍打3歲半孩童的頭部教訓，嚇得對方大哭。打人男子事後知衰，願意道歉賠錢，但遭當事人父親拒絕，堅持追究責任。

相關新聞：台灣幼稚園職員9日涉虐打20童數百次 家長掟雞蛋抗議當局最快周三「殺校」

據《大河報》報道，黃先生的3歲半兒子，7月13日早上在一繪本館參加活動期間，與另一名孩童發生打鬧，對方的父親親突然未經老師准許闖入教室，直接拍打黃先生兒子頭部兩次，遭成人動手的兒子當場哇哇大哭。

黃先生指，該家長態度很囂張，指著斥責帶兒子上堂的嫲嫲不懂教育孩子。

黃先生當晚報警後，警方約談了涉事男子。該男子通過繪本館向黃先生表示，願當面向孩子道歉，並賠償2000元人民幣，但黃先生拒絕接受，堅持循法律途徑維護權益。