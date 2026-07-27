西九龍站︱X光揭外籍女行李箱有古怪 海關截20件文物流出︱有片

西九龍站海關近日發現一名外籍女遊客的行李箱X光圖像異常，經檢查發現箱內攜帶清代錫罐、錫盒等禁止出境文物12件，中華民國木花板、20世紀上半葉木雕席紋盤等限製出境文物8件。



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海關發佈消息指，當日，海關關員發現1名外籍女性旅客進入海關監管區未主動申報，其隨身攜帶的行李箱機檢圖像異常，於是對她攔截檢查，查獲行李箱內有文物20件。

後經廣東省文物鑑定站鑑定，上述物品實際為清代錫罐、錫盒共2件、清代木長方盤2件、清代開片茶盤1件、清代酸枝木鑲石花板1件、清代詩文銅盤1件、清代朱漆木雕博古紋花板2件和清代青花小杯3件，共計12件，均屬於國家禁止出境文物；中華民國木花板2件、中華民國銅件2件、20世紀上半葉木雕席紋盤1件和中華民國開片青花花盆、茶盤共3件，共計8件，均屬於國家限製出境文物。



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海關提醒：根據《中華人民共和國文物保護法》規定，文物出境，應當經國務院文物行政部門指定的文物進出境稽核機構稽核。經稽核允許出境的文物，由國務院文物行政部門發給文物出境許可證，從國務院文物行政部門指定的口岸出境。任何單位或者個人運送、郵寄、攜帶文物出境，應當向海關申報；海關憑文物出境許可證放行。走私文物構成犯罪的，依法追究刑事責任；構成走私行為，尚不構成犯罪的，由海關依照有關法律、行政法規的規定給予處罰。