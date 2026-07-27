國產科幻片︱《群星閃耀時》內地上映兩日深夜突遭抽起  暑期至少6片撤檔

暑假向來是電影業的黃金檔期，不少家長會攜童觀影，其中科幻題材尤其備受青睞。然而，國產科幻電影《群星閃耀時》於周六（25日）上映後，僅隔一天便在26日深夜突發公告宣布延期上映，此舉引發外界熱議與不解。

本片致敬中國航天事業

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電影團隊表示，本片承載著對數代航天人的敬意，團隊經慎重考量，認為故事需要選擇更合適的時機與觀眾見面，因此決定延期上映。

此外，原定路演及線下活動將全部取消，片方正積極處理退票事宜，並對受影響的觀眾及影城表達誠摯歉意。

據悉，該片已於7月25日上映。 數據顯示，截至7月26日，《群星閃耀時》票房為5866.3萬。

根據介紹，《群星閃耀時》由黃建新監制，章笛沙執導，胡曉曦、章笛沙編劇，黃渤、吳磊、高葉、孫陽領銜主演，李乃文、郭濤、楊新鳴特邀主演，杜志國、沈月特邀出演。該影片由由昆山市周莊投資發展集團有限公司、北京大麥娛樂文化有限公司、工夫影業（寧波）有限公司、上海華人影業有限公司等6家公司出品。

據悉，該片以中國航天真實歷史為背景，以雙線敘事串聯起了1970年與2035年兩個時空：2035年，返航途中的「星舟二號」飛船被困在巨大的引力場中，航天員鄭同舟（黃渤 飾）、劉晨（高葉 飾）、曹洋（孫陽 飾）孤立無援，陷入「遲早會被吞噬」的絕境。命懸一線之際，一段來自1970年的《東方紅》旋律重新點燃了他們的求生希望。該片豆瓣開分7.5分，不少觀眾讚《群星閃耀時》有著國產科幻獨一份的家國浪漫。

內地近期有至少6套電影已取消或延期上映，其中包括備受關注的《澎湖海戰》、《三心兩意》及《森中有林》等，引起各方質疑。

二次上映票房或大打折扣

據內媒報道，有業內人士指出電影改檔撤檔，主因是片方在商業競爭中失利後，為了避開熱門影片的鋒芒並爭取排片空間，所採取的「及時止損」手段。然而，擇期重映對片方而言是不小的經濟負擔，不僅先前的宣發資源白費，重新上映還得再花費一筆成本重新啟動宣傳，且二次上映的效果與票房預期往往大打折扣。

另外，亦有聲音認為，頻繁改檔重映實質上是在破壞行業生態。這種「插隊競爭」會擠壓其他當季影片的排片空間，同時也暴露了製作團隊對作品定位與檔期判斷的不專業，損害電影產業的整體形象。最根本的是，票房終究取決於作品品質，若電影本身質量不過硬，單憑撤檔重映也難以扭轉頹勢。