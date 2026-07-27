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菲爾茲獎︱鄧煜祖籍河南開封深圳成長 表兄弟姊妹全員保送名校

即時中國
更新時間：09:32 2026-07-27 HKT
發佈時間：09:32 2026-07-27 HKT

37歲數學家鄧煜上周四奪得被譽為「數學界諾貝爾」的菲爾茲獎。鄧煜在深圳成長，但祖籍河南開封，其舅父王文輝透露，他們來自學霸家族，鄧煜的表兄弟姊妹全部保送國內外頂尖學府。

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曾打過圍棋職業段位

內地大象新聞引述王文輝回憶，鄧煜從小展露天賦，「4歲5歲的樣子，那些成本的書就可以看了。」這得益於他的祖母是一位幼稚園老師。「9歲10歲的時候，他的圍棋水平已經挺高了，還打過職業段位的升段賽。」

鄧煜來自學霸家族。王文輝表示，他們兄妹三個都考上了不錯的大學——姐姐（鄧煜母親）考上中山醫科大，王文輝自己考上中國科技大學，妹妹考上北京氣象學院。父輩也從事教育工作。

到了鄧煜這一代，更是全部保送頂尖學府：鄧煜取得國際數學奧林匹克競賽金牌後，保送北京大學，現在是芝加哥大學教授；王文輝的兒子數學競賽保送中科大，後來是中科院博士、北大博士後，現為中央財經大學老師；王文輝妹妹的孩子計算機競賽金牌保送北京大學，美國佐治亞理工學院博士畢業。

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