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少子化海嘯︱內地日均22間小學消失 59間幼稚園執笠

即時中國
更新時間：17:25 2026-07-26 HKT
發佈時間：17:25 2026-07-26 HKT

據教育部近日公佈最新的《2025年全國教育事業發展統計公報》，內地少子化情況持續，對小學、幼稚園的衝擊越來越明顯，一年之間有近3萬間小學或幼稚園關閉。

據《財經》雜誌報道，《2025年全國教育事業發展統計公報》指，內地小學數量自2020年起連續下跌6年，5年累計少了3.4萬間；幼稚園則在3年間少了近6萬間。

在學幼童，則由2020年的4818多萬人，跌至2025年的3225萬多人，跌幅達30%。

少子化影響已由幼兒教育，快速延伸至義務教育。報道指，湖南長沙有熱門小學，今年最招到5個一年級班，其鄰近的一間重點小學，由一位難求，變成一年級只能開到3班。

招生難已變成全國學校均要面對的問題。025年全國小學招生約1,462萬人，比前一年減少約155萬人，年減近一成。

面對結構性的生員不足。國務院日前公布《教育發展「十五五」規劃》，首次將「有序推動小班教學」列為國家教育改革重點，希望利用學生減少的契機，提升教育品質，而非持續追求規模擴張。

 

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