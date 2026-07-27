ZEEKR｜父子自駕赴歐州離境即遭「鎖車」逾30小時 極氪：安全機制防盜搶｜有片

國產高端智能電動車極氪（Zeekr）近日捲入「鎖車」風波。一名河南車主駕駛白色極氪新款SUV，從河南自駕前往歐洲，駛入哈薩克後車機系統突然被遠程鎖定超過30小時。導航、音樂等智能功能全面癱瘓，甚至無法解鎖儲物箱，令車主怒轟愛車猶如「半廢品」。極氪官方今日（26日）為此致歉並承諾緊急推出優化措施。

防盜安全機制惹禍

涉事車主劉先生表示，他在出國前曾到門市保養並告知自駕計劃，卻未獲提醒。車被鎖後，他被要求提供海關通關文件、簽證等大量資料申請解鎖，過程極度繁瑣。

對此，極氪官方發聲明澄清，事件並非「鎖車」，而是車輛長期處於海外定位，觸發了防範盜搶及非法轉運走私的安全保護機制。官方強調，該機制不會影響車輛的核心行駛、制動等物理功能，油箱蓋及充電口仍可物理開啟。

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海內外差價巨大催生了跨境走私

業內人士指出，國產高端車在海內外存在巨大差價（以極氪009為例，內地售40多萬人民幣，新加坡售逾200萬），吸引非法倒賣集團覬覦。車企設置電子圍欄及遠程風控，原意與手機「防盜鎖定」一致。

廠方急補鑊推「跨境守護」功能

不過，極氪亦承認此次防護策略過度打擾了真實車主。為平息風波，極氪於7月26日宣布即日起在官方APP新增「跨境守護」一鍵自助解鎖功能；未來更會通過OTA（遠程升級）推送開關，將跨境守護功能改為預設關閉，把選擇權交還車主，以平衡資產安全與用戶體驗，並將為出境用戶提供24小時優先客服通道。