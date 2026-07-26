巨趾症︱珠海孕婦耗逾萬元產檢全合格 誕嚴重畸嬰院方稱醫學盲區

婚前產前檢查不斷進步下，讓生產罕見疾病的嬰兒大幅減少。廣東珠海有孕婦耗費過萬人民幣做產檢，全部顯示正常，結果新生兒出生後才驚見雙腳嚴重畸形，患有巨趾症，質疑院方檢查時有失誤。涉事醫院稱，檢查完全按照國家規範，事件屬醫學盲區。

網民質疑未主動告知局限

閃電新聞報道，珠海的張女士懷孕後，一直到珠海市婦幼保健院接受產檢，檢查結果全部正常，前後八次檢查，花去過萬元檢查費。

至張女士分娩時，新生兒雙腳腳趾卻明顯畸形，雙腳同時存在巨趾、並趾、缺趾、懸浮趾等嚴重問題，令張女士難以接受，認為產檢未有及時發現胎兒發育有嚴重問題，質疑涉事醫護人員未有仔細看超聲波檢查。

院方工作人員解釋，依據國家產前超聲篩查規範，產檢主要篩查六大類致死致殘性畸形，手足細節不在強制檢查範圍內。

院方堅持認為，張女士的新生兒患上的巨趾症，屬於難以完全規避的「醫學盲區」。

據國家衛健委指南，排畸篩查只強制查六大類致命畸形，比如腦袋、脊柱、心臟等問題，但手指腳趾受胎兒體位等影響檢出率低，存在醫學侷限，所以在產婦的超聲波檢查報告上，最底多數也有註明「不能排除胎兒手足異常」。

網民則批評院方有未說明及建議責任之嫌，「做四維（4D檢查），醫生會專門檢查手腳，還會數數夠不夠啊」、「國標應該更改了」、「意思是檢查手腳是情份，不檢查是本份」、「那這樣產檢的意義是什麼」。