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颱風紅霞︱登陸後預計明離廣東進入湖南 部份地區特大暴雨

即時中國
更新時間：15:15 2026-07-26 HKT
發佈時間：15:15 2026-07-26 HKT

颱風紅霞登陸，預料會替江西、湖南、湖北等地製造強風雨。央視新聞報道，由於其環流在陸地上停留時間較長，降雨影響將持續至28日前後，最遠可波及河南、山東等省份。

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央視新聞報道，紅霞將以每小時10至15公里的速度向北偏西方向移動，穿過廣東中部，周一（27日）凌晨進入湖南南部，強度逐漸減弱。

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氣象台預料，今日（26日）至周一，廣東、福建南部、江西中南部、湖南東部等地部分地區有暴雨到大暴雨，其中，廣東中東部、江西南部、湖南東南部局部地區有特大暴雨（250~450毫米）。部分地區伴有短時強降水，局地有雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

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