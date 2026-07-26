神舟二十三號｜乘組太空之旅滿兩月 黎家盈進行多項在軌腦電測試｜有片

首位「港產航天員」黎家盈在太空的工作與生活情況備受全港市民關注。截至今日（26日），神舟二十三號乘組航天員朱楊柱、張志遠及黎家盈，進駐中國太空站已滿兩個月（60天）。中國載人航天工程辦公室及媒體披露，神廿三乘組在國家太空實驗室內各項科學實（試）驗均進展順利，三人在太空站平台照料、自身健康管理等方面，系統地開展了多項重要工作，身體狀態保持良好。

探究微重力生理機制

在過去兩周，神廿三乘組重點開展了人體適應性及醫學監測。三名太空人（航天員）利用太空拉曼光譜儀，進行了「菌群與營養代謝」相關實驗研究，通過檢測尿液樣本中的代謝組分，探究長期太空飛行環境下，人體腸道菌群的變化及其對營養代謝的影響。

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此外，三人上周亦戴上專業腦電測量設備，進行了多項在軌腦電測試，並開展力量控制測試。這些實驗有助於科學界了解太空人在長期在軌飛行中，腦作業能力及精細動作控制的生理變化規律與適應機制。

順利完成問天實驗艙設備維護

適逢24日為問天實驗艙發射四周年，神廿三乘組亦對該艙內配置的多個科學實驗櫃進行了日常維護。在太空微重力物理科學領域，三人順利更換了燃燒科學實驗櫃氣體實驗插件的內部燃燒器，並完成無容器櫃實驗腔體樣品清理、軸心機構電極維護、視窗蓋鏡片清潔與更換等精密工序。

為對抗失重帶來的生理效應，黎家盈與隊友每日堅持進行體能鍛煉，並利用中醫四診儀及無創心功能檢查設備，持續監測身體機能。乘組近日亦順利完成了交會對接在軌訓練，進一步提升應對突發狀況的協同操作能力。

黎家盈於2024年入選國家第四批預備航天員計劃，從120名香港報名者中脫穎而出，以載荷專家身份執行是次任務，為首名參與國家載人航天工程的港人。